Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Marpingen

Marpingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Alsweilerstraße in Marpingen zu einer Sachbeschädigung an zwei dort abgestellten Pkw. Sowohl an einem roten Ford als auch an einem roten Citroen wurde der Außenspiegel der Fahrerseite gewaltsam abgetreten und unbrauchbar gemacht. Zur Zeit liegen keine konkreten Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise werden telefonisch unter 06851 - 8980 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de erbeten.

