Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in der Südstadt - Ein Kind verletzt

Wuppertal (ots)

Mittwochmittag (17.04.2024, 13:15 Uhr) ereignete sich in Elberfeld ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Eine 28-Jährige war mit ihrem VW Polo auf der Südstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als in Höhe des dortigen Schwimmbades ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. (an)

