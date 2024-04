Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.04.2024, 07:35 Uhr) erlitt ein 20-jähriger Rollerfahrer schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Solingen-Gräfrath. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-Jährige mit seiner Piaggio auf der Lützowstraße stadtauswärts, als eine 37-Jährige mit ihrem Audi von der Straße Ringelshäuschen in die Lützowstraße einfahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kleinkraftrad. Anschließend stieß der 20-Jährige mit seinem Roller gegen einen Jeep, welcher auf der Lützowstraße stadteinwärts unterwegs war und rutschte über die Fahrbahn gegen einen Stromkasten. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Lützowstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. (an)

