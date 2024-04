Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall - eine Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In den Nachmittagsstunden des 15.04.2024 ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 71-Jährige zu Fuß auf der Straße Vieringhausen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW Polo von einem Firmenparkplatz, nahe der Bushaltestelle Losenbüchel, in den fließenden Verkehr der Straße Vieringhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Frau. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die Straße Vieringhausen komplett gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein goldfarbener Opel auf der Vieringhauser Straße in Fahrtrichtung Güldenwerth. Der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang machen können sowie der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin des goldfarbenen Opel, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202 284-0 in Verbindung zu setzen. (an)

