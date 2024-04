Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Wuppertal - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (11.04.2024, 23:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war in Begleitung seines 16-jährigen Beifahrers mit einem Audi A3 unterwegs. Auf der Nevigeser Straße verlor er in Höhe einer Sporthalle die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge fuhr er frontal gegen eine Laterne, die dabei umkippte. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die jungen Männer ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Nevigeser Straße gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 19-Jährige mit einer unangepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

