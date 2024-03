Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Polizei Jever sucht einen schwarzen Pkw Golf Plus und weitere Zeugen

Jever (ots)

Am 05.03.2024 ereignete sich im Hooksweg gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem die Fahrer eines Traktor-Gespanns sowie eines schwarzen Pkw der Marke BMW beteiligt waren. An der Ausweichstelle in Höhe der Einmündung An der Kleiburg in Fahrtrichtung Waddewarden kam es zwischen den Fahrzeugführern zunächst zu verbalen Streitigkeiten und im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die anschließend noch fahrbereit waren. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden, allerdings soll eine bislang unbekannte Person aus einem schwarzen Pkw der Marke Golf Plus den Vorfall aus der Ferne beobachtet haben. Die Polizei bittet die Fahrerin, bzw. den Fahrer, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

