Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tragischer Unfall in Höhscheid - Ein Mann schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.04.2024 erlitt ein 52-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall schwerste Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 06:30 Uhr an der Bushaltestelle Brockenberg im Wendehammer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Fußgänger. Dabei geriet der Fußgänger unter die hinteren Reifen des Busses und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann und versorgte ihn. Anschließend brachte der Rettungsdienst den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde er noch am Morgen notoperiert. Der Busfahrer wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Bergerstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202 284-0 in Verbindung zu setzen. (an)

