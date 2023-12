Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Eiscafé- Bargeld und Spirituosen

Schwelm (ots)

Zwischen dem 03.12.2023, 18:00 Uhr und dem 04.12.2023, 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Eiscafé in der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten durch Aufhebeln einer Zugangstür in das Café. Dort entwendeten sie u.a. Spirituosen und Münzgeld aus einer Kasse. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im mittleren dreistelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

