POL-EN: Gevelsberg: Diebstahl von Lkw mit Ladung

Schwelm (ots) - Am Samstag, den 02.12.2023 drangen unbekannte Täter zwischen 17:40 und 18:02 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung im Schwelmer Höhenweg ein und entwendeten diversen Schmuck. Der/ Die Täter verließen den Tatort anschließend unerkannt über die Terrassentür. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

