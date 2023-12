POL-EN: Schwelm- Schmuck aus Wohnung entwendet

Herdecke (ots) - Am Freitag, den 01.12.2023 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung ein. Hier entwendeten der oder die Täter einen Tresor, der u.a. mit Schmuck und Bargeld gefüllt war. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

