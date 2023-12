POL-EN: Herdecke - Wohnungseinbruch im Tulpenweg

Schwelm (ots) - In den frühen Morgenstunden (01.12.202, 04:55 Uhr) bemerkten Bahnreisende einen gesprengten Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Schwelm West an der Jessinghauser Straße. Die Täter flüchteten zuvor in unbekannte Richtung vom Tatort. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Tatbeute gemacht werden. Für die Dauer der Ermittlungen, die auch ...

mehr