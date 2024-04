POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Wuppertal (ots) - In der Nacht vom 10.04.2024 auf den 11.04.2024 (23:55 Uhr) kam es auf dem Platz am Alter Markt zu einem Raubdelikt. Ein 17-Jähriger war mit einem E-Scooter unterwegs, als er von einem unbekannten jungen Mann angesprochen wurde. Dieser forderte verbal und durch Drohgebärden unterstützt den Jugendlichen auf, das Gefährt herauszugeben. Der Unbekannte entfernte sich in der Folge mit dem E-Scooter in Richtung Johannes-Rau-Platz. Der Täter wird als circa ...

