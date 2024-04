Polizei Wuppertal

POL-W: POL-W: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal

Wuppertal (ots)

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal möchten Medienvertreterinnen und Medienvertretern im Rahmen einer Pressekonferenz den aktuellen Ermittlungsstand zum Vierfachmord (Brand) in der Grünewalder Straße in Solingen am 25.03.2024 und zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Straße Birkenweiher in Solingen am 08.04.2024 erläutern. Zeit: Mittwoch, 10. April 2024, 12:00 Uhr Wo: Polizeipräsidium Wuppertal, 42285 Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228, Raum 300 Wegen begrenzter Parkmöglichkeiten bitten wir Sie frühzeitig anzureisen. Bis zu diesem Termin können weitere Informationen zu den oben genannten Fällen nicht erteilt werden.

