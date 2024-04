POL-W: W - Abbiegeunfall auf der Schönebecker Straße

Wuppertal (ots) - Heute, in den frühen Morgenstunden (08.04.2024, 06:15 Uhr) verstarb ein Mann, nachdem es in seinem Haus brannte. Das Feuer in dem Einfamilienhaus an der Meininger Straße konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der 82-jährige Bewohner des Hauses konnte zunächst geborgen werden. Er verstarb jedoch in der Folge trotz des Einsatzes des Rettungsdienstes noch vor Ort. Nach derzeitigem Stand der ...

mehr