Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann nach Wohnhausbrand verstorben

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (08.04.2024, 06:15 Uhr) verstarb ein Mann, nachdem es in seinem Haus brannte. Das Feuer in dem Einfamilienhaus an der Meininger Straße konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der 82-jährige Bewohner des Hauses konnte zunächst geborgen werden. Er verstarb jedoch in der Folge trotz des Einsatzes des Rettungsdienstes noch vor Ort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell