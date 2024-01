Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter um 61,71 % überladen

A71 Höhe Heldrungen (ots)

Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei Nordhausen auf der A71 bei Heldrungen einen polnischen Kleintransporter. Bei der Überprüfung der Ladepapiere wurde eine erhebliche Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse festgestellt. Die Verwiegung des Fahrzeuges ergab einen Wert von 5660 Kg, was einer Überschreitung um 61,71 % entspricht. Der 46-jährige ukrainische Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro zahlen. Zudem wurde das Fahrzeug bis zur Entladung technisch an der Weiterfahrt gehindert, damit der verkehrssichere Zustand des Fahrzeuges wiederhergestellt wird.

