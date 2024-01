Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich - Fahrer unverletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hermsdorfer Kreuz (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der Hauptfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz, in Fahrtrichtung Berlin. Der 38-jährige Fahrer versuchte im letzten Moment von der Neben- auf die Hauptfahrbahn zu wechseln. Dabei kollidierte er mit seinem Pkw mit dem Verkehrsteiler. In der weiteren Folge überschlug sich dieser und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Hauptfahrbahn Richtung Berlin ist derzeit aufgrund der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell