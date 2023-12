Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Donnerstagmorgen kam es an der Kreuzung Klosterlausnitzer Straße und Greinerstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 33-Jährige die Klosterlausnitzer Straße in Richtung Stadtzentrum. Als ein 60-jähriger Fahrzeugführer, kommend aus der Greinerstraße, diese passieren wollte, übersah er dabei den PKW der jungen Frau. Folglich kam es zur Kollision. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

