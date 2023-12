Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 14-Jähriger beim Klauen erwischt

Jena (ots)

Am Donnerstagnachmittag erwischte ein Ladendetektiv einen 14-jährigen Jugendlichen in einem Elektronikgeschäft in der Goethestraße bei einem Diebstahl. Dieser entwendete ein Headset und eine Tastatur im Gesamtwert von 200EUR aus dem Geschäft. Nach Ansprache des Täters informierte der Detektiv die Polizei. Gegen den Täter wird nun ermittelt. Die Polizei nahm den 14-Jährigen mit zur Dienststelle, um ihn dort seinen Eltern zu übergeben.

