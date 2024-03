Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Autos in Tiefgarage

Trier (ots)

Am Samstag, 23. März, zwischen 9:30 Uhr und 10:10 Uhr brachen unbekannte Täter ein Auto in einer Tiefgarage in der Peter-Scholzen-Straße in Trier auf. Sie entkamen mit einer Geschenktüte und weiteren Gegenständen unerkannt.

Am gleichen Tag wurde in derselben Tiefgarage ein weiterer schwerer Diebstahl festgestellt. Bei einem Fahrzeug, das mit Flohmarkt-Waren beladen und etwa eine Woche dort geparkt war, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden.

Zeugen, die hierzu etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

