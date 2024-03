POL-PDTR: Bekämpfung Unfallursachen- Ablenkung und Gurt/ Die Polizei hat alle "HANDY" voll zu tun

Idar-Oberstein - Gewerbegebiet Dickesbacher Weg (ots) - In der Zeit vom 12.03.2024, 17:30 Uhr bis zum 13.03.2024, 08:30 Uhr ist es zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Zur Rothheck" gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten an drei Neuwagen je alle vier Reifen inklusive Felgen. Dazu wurden die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt. Zeugen, welche in der o.g. Zeit verdächtige ...

