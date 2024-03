Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Entwendung von Reifen und Felgen an Neuwagen

Idar-Oberstein - Gewerbegebiet Dickesbacher Weg (ots)

In der Zeit vom 12.03.2024, 17:30 Uhr bis zum 13.03.2024, 08:30 Uhr ist es zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Zur Rothheck" gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten an drei Neuwagen je alle vier Reifen inklusive Felgen. Dazu wurden die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt.

Zeugen, welche in der o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell