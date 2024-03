POL-PDMT: Waldmühlen: Störung der Totenruhe - Zeugenaufruf

St. Goarshausen (ots) - Am heutigen Vormittag, in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in St. Goarshausen ein geparkter PKW Skoda mutwillig durch Kratzen beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer: 06771-93270 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

