POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter schlägt Fußgänger und entwendet Kopfhörer

Recklinghausen (ots) - Am 16.12.2023 kam es an der Horneburger Straße in Oer-Erkenschwick zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 20-jährige Dattelnerin befuhr gemeinsam mit einer 26-jährigen Beifahrerin aus Datteln die Horneburger Straße, aus Oer-Erkenschwick kommend, Richtung Datteln. An der Kreuzung Horneburger Straße/ Verbandsstraße/ Ludwigstraße ...

mehr