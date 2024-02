POL-BO: Zwei Verletzte nach Kreuzungsunfall in Bochum

Bochum (ots) - Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Bochum ist am Donnerstag, 8. Februar, bei einem Verkehrsunfall in Bochum schwer verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Krad von der Königsallee aus auf die Wasserstraße in Richtung Springorum. Im Einmündungsbereich zur Hun-scheidtstraße überholte er einen vor ihm nach rechts abbiegenden Pkw. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Bochumer mit seinem ...

