POL-BO: Kradfahrer (17) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Einem Bochumer Ehepaar wurde am Mittwoch, 7. Februar, eine höhere Bargeldsumme gestohlen. Die Kripo fahndet nach mehreren Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand hob ein Ehepaar aus Bochum (beide 82) gegen 14.55 Uhr Bargeld in einer Bankfiliale am Husemannplatz ab und packte dies in eine Tasche. Anschließend begaben sich die ...

mehr