POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Durchsuchungsbeschlüsse in Solingen vollstreckt

Wuppertal (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen stießen die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in den letzten Monaten auf Hinweise, die auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in Solingen schließen lassen. In die Taten sollen auch Mitglieder eines in Solingen ansässigen Familienclans verwickelt sein. Im Zuge der Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen Amtsgericht den Erlass von Durchsuchungsbeschlüssen gegen fünf Personen im Alter von 23, 25, 29 (2x) und 33 Jahren. Am vergangenen Abend (16.04.2024) wurden Privat- und Gewerbeimmobilien im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße auf Grundlage der ergangenen Beschlüsse durchsucht. Hierzu wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei ebenso hinzugezogen, wie speziell geschulte Spürhunde. Es wurden nicht geringe Mengen an Marihuana und Kokain sichergestellt sowie notwendiges Verpackungsmaterial für den Weiterverkauf. Zudem beschlagnahmten die Beamten Waffen wie Schlagringe und Klappmesser. Ein 23-jähriger Mann wurde festgenommen. Gegen ihn besteht der Vorwurf des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln mit Waffen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er am heutigen Tage dem Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Bekämpfung von Straßen- und Clankriminalität ist ein staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Schwerpunkt. Ob tatsächlich Mitglieder eines Familienclans in die Taten verstrickt sind ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

