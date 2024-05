Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW prallt gegen Baum und wird in zwei Teile gerissen - zwei Schwerverletzte und eine leichtverletzte Person

Kleve-Düffelward (ots)

Am 12.05.24 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 29jähriger mit einem Opel Vivano die Klever Straße aus Richtung Niederlande, in Richtung Kleve. In Höhe der Stegstraße kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst zwei Straßenbäume und prallte anschließend seitlich gegen einen weiteren Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Der Fahrer und sein 32jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 32jähriger wurden mit einem RTH in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen, der 29jährige wurden in ein Krankenhaus nach Nimwegen gebracht. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde das Fahrzeug eines 52jährigen Mannes aus Erftstadt beschädigt, der mit seinem VW Tiguan die Klever Straße in Gegenrichtung befahren hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Die Klever Straße war für die Unfallaufnahme bis etwa 14:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell