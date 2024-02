Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann mit Messer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024, gegen 1.35 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Neubeckum zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Im weiteren Verlauf soll ein 22-Jähriger einem 24-Jährigen leichte Schnittverletzungen zugefügt haben. Der leicht verletzte Neubeckumer wurde von Rettungskräften am Einsatzort behandelt und war an keiner Klärung der Tat interessiert. Polizisten suchten anschließend die Anschrift des tatverdächtigen Neubeckumers auf, wo sie ihn antrafen. Sie nahmen den deutlich alkoholisierten 22-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

