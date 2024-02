Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Getränkedosen gegen Rettungswagen geworfen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024, gegen 1.25 Uhr warfen Unbekannte aus einer Gruppe heraus zwei Getränkedosen gegen einen Rettungswagen, der auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Beckum unterwegs war. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos, an dem Rettungswagen entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. Bei der Fahndung wurden drei beschädigte Autos auf dem Konrad-Adenauer-Ring festgestellt, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Möglicherweise stehen diese Taten in einem Zusammenhang. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell