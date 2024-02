POL-WAF: Sendenhorst. Autofahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Warendorf (ots) - Am Samstag, 10.2.2024, 22.55 Uhr fuhr ein alkoholisierter Autofahrer auf der Straße Am Haarhaus in Ostbevern gegen einen Pkw, als er in der Sackgasse wendete. Eine Zeugin informierte die Polizei, während ihr Mann den Fahrer daran hinderte wegzufahren. Bei der Kontrolle stellten Polizisten fest, dass der 54-jährige Fahrer absolut fahruntüchtig war. Die Beamten nahmen den Gütersloher mit und ließen ...

mehr