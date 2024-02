Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Auffahrunfall zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024 ereignete sich gegen 13.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der L 830 im Bereich Warendorf mit zwei Leichtverletzten. Ein 30-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Richtung Warendorf kommend und wollte in eine Zufahrt der Straße Velsen abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt warten. Ein hinter ihm fahrender 29-Jähriger aus Ostbevern hielt ebenfalls an. Diese Situation erkannte ein 19-jähriger Autofahrer aus Ostbevern offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw des 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto auf einen Acker geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden der 19-Jährige und der 29-Jährige verletzt. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, der Jüngere fuhr eigenständig in das Krankenhaus. Die Pkw wurden abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

