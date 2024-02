Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzungen während der Karnevalsfeierlichkeiten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024 fand in Telgte der Straßenkarneval statt, bei dem es zu späterer Stunde zu Auseinandersetzungen kam. Den Karnevalsumzug besuchten geschätzt 3.000 Personen. Der Veranstalter schloss zwei Festwagen von dem Umzug aus, da Auflagen nicht beachtet wurden. Ein Zuschauer wurde am Kopf verletzt, als sich an einem Festwagen monierter Blumentopf löste und herunterfiel. Die Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Veranstaltung fanden gemeinsame Jugendschutzkontrollen hinsichtlich des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen statt. Keine Person musste der Jugendschutzstelle zugeführt werden.

Ein 17-Jähriger befand sich zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Heimweg, als er in Höhe der Straße Steintor einen Streit beobachtete. Der Telgter ging auf die Gruppe zu, griff schlichtend ein und erhielt von einem Unbekannten einen Schlag. Daraufhin stürzte der alkoholisierte Jugendliche und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Um 20.20 Uhr wurden Polizisten zum Festzelt am Emstor gerufen, da ein 29-jähriger Glandorfer den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nachkam. Dieser hatte den alkoholisierten Mann des Zelts verwiesen, woraufhin der 29-Jährige an anderer Stelle versuchte in das Zelt zu gelangen. Die Kräfte des Sicherheitsdienstes gingen daraufhin auf ihn zu. Nun flüchtete der 29-Jährige und beschädigte dabei die Motorhaube eines geparkten Autos. Der Glandorfer erhielt einen Platzverweis.

Gegen 23.45 Uhr hinderte ein 37-Jähriger aus Ostbevern Sicherheitskräfte einen alkoholisierten 27-jährigen Freund des Festzelts zu verweisen. Der Sicherheitsdienst brachte den Mann daraufhin zu Boden. In diesem Zusammenhang soll auch der 27-Jährige aus Ostbevern geschlagen worden sein.

