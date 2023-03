Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Bürogebäude

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag kam es im Espenweg zu einem Einbruch in einem Bürogebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten diverse Büroräume. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung und erbeuteten u. a. Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden geben, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell