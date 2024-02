POL-WAF: Ennigerloh. Jugendschutzkontrollen ohne Verstöße während des Straßenkanevals

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (08.02.2024, 21.00 Uhr) und Freitag (09.02.2024, 06.15 Uhr) in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Ennigerloh-Enniger eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude an der Angelfeldstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

