Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Hessisch Oldendorf/Höfingen (ots)

Am Sonntag (26.11.2023), kam es im Sonnenweg in Hessisch Oldendorf, OT Höfingen, zwischen 17:00 Uhr und 18:44 Uhr zu einem Einbruch. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen. Von dort aus gelangten sie in den Wohnbereich, wo sie mehrere Zimmer durchsuchten und neben Schmuck auch Bargeld im geringen dreistelligen Bereich entwendeten. Die Geschädigte, die sich während der Tatbegehung nicht in ihrem Haus aufhielt, erfuhr von dem Eindringen der Täter und begab sich zunächst zu ihrer Wohnanschrift. Anschließend informierte sie die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitete. Die Täter konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet: Sollten Sie verdächtige Feststellungen machen oder ungewöhnliche Geräusche vernehmen, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten, zögern Sie nicht und informieren Sie bitte umgehend Ihre Polizei unter dem Notruf 110! Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr.

Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell