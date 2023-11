Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zur einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bodenwerder (ots)

Am Montag (27.11.2023) kam es gegen 17:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bodenwerder. Der Führer eines dunklen PKW, vermutlich älterer VW Passat, befand sich auf einem Tankstellengelände in der Poller Straße 3 in Bodenwerder und versuchte von diesem mit seinem Fahrzeug auf die B 83 aufzufahren. Die 18 Jahre alte Fahrerin eines Daimler Chryslers fuhr zeitgleich auf das Gelände auf und wurde dabei vermutlich vom abfahrendem Fahrzeugführer übersehen, sodass es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Führer des vom Tankstellengelände abfahrenden Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hehlen, ohne zuvor den notwendigen Personalienaustausch zu veranlassen. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Bodenwerder konnten Fahrzeugteile am Unfallort festgestellt und sichergestellt werden, die dem unfallverursachenden Fahrzeug zu zuordnen sind. Durch die Polizeibeamten wurde nach der Unfallaufnahme ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Bodenwerder bittet nun Personen, die Angaben zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Fahrzeug oder dem männlichen Fahrzeugführer machen können, ihre Beobachtungen unter der neuen Rufnummer, 05533-40831-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell