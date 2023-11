POL-HM: Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots) - Am Freitag (17.11.2023) kam es zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thietorstraße in Hameln. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam über die Haustür Zugang zu dem Gebäude. Anschließend öffneten sie ebenfalls gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die ...

mehr