Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag (20. November) gegen 07:20 Uhr auf der B 54 in Rosenthal ereignet. Dabei wartete eine 28-jährige Autofahrerin in Höhe der Autobahnauffahrt vor der dort befindlichen Ampel. Aus Richtung Olpe fuhren zwei Fahrzeuge hintereinander an die Lichtzeichenanlage heran. Aufgrund der auf Rotlicht stehenden Ampel bremste die an erster Stelle fahrende 23-Jährige ihr Auto bis zum Stillstand ab. Der ihr folgende 76-jährige Pkw-Fahrer fuhr auf ihren Wagen auf. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die 23-Jährige sowie ihre ebenfalls 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell