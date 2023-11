Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw gegen Baum

Finnentrop-Schöndelt (ots)

Am 20.11.2023 um 15:42 Uhr befuhr ein 23jähriger Fahrer eines Pkw Dacia die L737 in Rtg. Finnentrop. Zwischen den Ortschaften Schöndelt und Fretter kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Hierdurch wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell