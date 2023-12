Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer war absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.12.2023, 17.30 Uhr hielten Polizisten einen Fahrradfahrer auf der Rhedaer Straße in Oelde an, weil er ohne Licht fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige absolut fahruntüchtig und die Fahrradbeleuchtung defekt war. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

