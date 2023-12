Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.12.2023, 0.05 Uhr stellten Polizisten nach einem Verkehrsunfall auf der L 830 in Ostbevern den Führerschein eines Autofahrers sicher. Der 39-Jährge befuhr mit seinem Auto die Landstraße von Schmedehausen nach Ostbevern-Brock. Er kam mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Ostbeveraner aufgrund seiner Alkoholisierung absolut fahruntüchtig war. Deshalb nahmen die Beamten den 39-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes sicher. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Beifahrerin, eine 35-jährige Ostbeveranerin, in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Aus dem Auto liefen Betriebsstoffe in das Erdreich aus. Daher wurde die untere Wasserbehörde durch die vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr informiert. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.700 Euro.

