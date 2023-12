Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Dominoeffekt bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.12.2023, 11.00 Uhr ereignete sich auf der L 811 in Alverskirchen ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-Jähriger aus Ostbevern bog mit seinem Pkw von einer Zufahrt der Straße Püning nach links auf die Landstraße in Richtung Telgte ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-jährigen Lippborgers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi des 41-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben, so dass es dadurch zu einem Frontalzusammenstoß mit dem stehenden Pkw eines 67-jährigen Everswinklers kam. Dessen Auto wurde wiederum gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug eines 41-jährigen Everswinklers geschoben. Bei dem Unfall wurden die 30-jährige Beifahrerin des Ostbeveraners sowie zwei Beifahrerinnen im Auto des 67-Jährigen, 63 und 65 Jahre alte Everswinklerinnen, von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Drei beschädigte Autos wurden abgeschleppt. Der Bereich der L 811 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten den Einsatz. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 27.000 Euro.

