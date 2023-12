Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch an Bäckerfiliale

Mühlhausen (ots)

Unbekannte versuchten vermutlich am zurückliegenden Wochenende in eine Bäckerfiliale in der Rudolf-Breitscheit-Straße einzuberechnen. Bei dem Versuch in die Verkaufsräumlichkeiten zu gelangen wurde eine Glastür erheblich beschädigt. Das widerrechtliche Eindringen gelang augenscheinlich nicht. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

