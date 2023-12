Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach Emily Hofmann

Mühlhausen (ots)

Seit Donnerstagnachmittag, den 30.11.2023, wird die 13-jährige Emily Hofmann vermisst. Seither fahndet die Polizei intensiv nach dem vermissten Mädchen.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Emily am Leben ist. Hinweise auf ein Kapitalverbrechen liegen gegenwärtig nicht vor. Aus polizeilicher Sicht kann dies jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen erstreckt ihre Ermittlungen im Schwerpunkt auf die Auswertung von Verkehrsdaten ihrer genutzten mobilen Endgeräte, sozialen Medien und der Auswertung von Hinweisen aus der Bevölkerung. Hinweise werden derzeit bundesweit mit Unterstützung anderer Länderpolizeien intensiv geprüft und nachverfolgt. Die örtlichen Polizeiinspektionen prüfen darüber hinaus intensiv jeden Hinweis der Bürgerinnen und Bürger, die Aufschluss auf den Aufenthaltsort von Emily geben können.

Nach den vorliegenden Ermittlungen zum Stand des Montagvormittags geht die Polizei davon aus, dass die Vermisste am Donnerstagnachmittag mit einem Zug von Mühlhausen nach Leinefelde gereist ist. Hier verliert sich die Spur der 13-Jährigen. Vermutlich ist sie von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln in unbekannte Richtung weitergereist.

Die Polizei bittet darum, dass alle(!) Hinweise zum möglichen Aufenthalt von Emily Hofmann an die nächstgelegene Polizeidienststelle weitergegeben werden. Von der proaktiven Ermittlungstätigkeit, die mitunter in die Persönlichkeitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, bittet die Polizei Abstand zu nehmen. Die Eingriffsbefugnis in Grundrechte obliegt nach der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Polizei. Dieses Verhalten kann mitunter Straftaten darstellen und hemmt die polizeiliche Ermittlungsarbeit nach Emily. Zudem gehen mitunter Hinweise, die für die polizeiliche Ermittlungsarbeit wichtig sind, verloren. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach Emily Hofmann, damit die Vermisste so schnell wie möglich wohlbehalten aufgefunden werden kann.

Sachbearbeitende Dienststelle: Kriminalpolizei Mühlhausen, 03601/4510

Aktenzeichen: 0313664

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell