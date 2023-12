LPI-NDH: Vandalismus an Pkw

Sondershausen (ots) - Der Fahrer eines Hyundai befuhr die B 249 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Gundersleben, als plötzlich ein Reh über die Straße wechselte. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, das Reh flüchtete. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr