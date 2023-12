LPI-NDH: Aufmerksamer Bürger meldet Einbruch in Garagen

Mühlhausen (ots) - In der Eisenacher Straße machten sich unbekannte Personen an einem Auto zu schaffen. An dem parkenden Skoda wurde ein Außenspiegel auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen die entsprechende Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

