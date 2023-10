POL-PDLU: Herbstmesse in Speyer

Frankenthal (ots) - Am Sonntag, den 29.10.2023 gegen 02:19 Uhr, kam es in Frankenthal, Am Strandbad, auf dem dortigen Parkplatz, zum Vollbrand eines Pkw. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der ...

