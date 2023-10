POL-NE: Ermittler stellen Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sicher

Neuss (ots) - Am Donnerstag (05.10.) konnte eine Zeugin an der Düsseldorfer Straße in Neuss, gegen 21:05 Uhr, eine brennende Abfalltonne feststellen. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, hatte die Zeugin das Feuer bereits gelöscht. Warum die Abfalltonne in Brand geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen. Um circa 21:40 Uhr wurden die Beamten erneut zur Einsatzstelle gerufen. Eine weitere Abfalltonne war in Brand ...

