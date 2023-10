Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Meerbusch und Korschenbroich

Meerbusch / Korschenbroich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04.10.), 16:00 Uhr, auf Donnerstag (05.10.), 18:10 Uhr, hebelten Einbrecher die Terassentür eines Einfamilienhauses auf dem Hohegrabenweg in Meerbusch - Büderich auf. Ob die Täter mit Diebesgut flüchteten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Am Donnerstag, zwischen 00:30 und 07:00 Uhr, brachen Unbekannte in Korschenbroich in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Kamberg" ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Handtasche gestohlen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch (04.10.) auf Donnerstag (05.10.) war es auf selbiger Straße zu insgesamt sieben gleichgelagerten Vorfällen gekommen. Zwischen 22:00 (04.10.) und 07:00 Uhr (05.10.) kam es zu insgesamt sechs Versuchen, bei denen die Einbrecher Hebelspuren an den Haustüren zurückließen. In einem Fall gelang es den Tätern, in das Wohnhaus zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Taschen aus dem Hausflur.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen und prüft Zusammenhänge. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

